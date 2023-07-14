Європарламент підтримав план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України

За відповідний документ позитивно проголосували 505 євродепутатів, йдеться у пресрелізі (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230711IPR02613/meps-approve-plans-to-provide-more-ammunition-for-ukraine) Європейського парламенту.

- Це рішення мобілізує з бюджету Євросоюзу €500 мільйонів для нарощування потужностей виробництва боєприпасів типу «земля – земля», артилерійських снарядів і ракет.

Зазначається, що зараз цей акт має пройти процедуру схвалення Радою ЄС, щоб стати законом.

Джерело: https://t.me/spravdi/31449

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