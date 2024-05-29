Європейська «миротворчість» зі східним присмаком: євроспільнота своєрідно відреагувала на сигнал путіна про готовність до перемовин

За задумом наших західних партнерів, загасити війну в Україні здатна Саудівська Аравія, адже саудити вже відіграли чималу роль у комунікації між українською та російською розвідками.

▶ ️ЄС прагне організувати восени мирну конференцію щодо України, але вже за участю росії. Вона має відбутися в Саудівській Аравії, — Bloomberg з посиланням на джерела.

● Видання натякає, що офіційні посадовці ЄС позиціонують цю платформу як продовження червневого Швейцарського мирного форуму, що організовується Україною. «ЄС ставить собі важливе запитання, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени, за участю росії». Швейцарський саміт ігнорують китайський лідер Сі, який тягнув туди путіна, індійський премʼєр Моді, поки що туди не збирається і президент Байден, хоча українська дипломатія поки не втрачає надій («Якщо ж Байден проігнорує саміт у Швейцарії, російський диктатор Володимир путін "аплодуватиме цьому стоячи», — Зеленський).

● Показово, що ідея «переадресувати» тягар війни на Саудівську Аравію виникла одразу після європейського турне Сі: китайський диктатор обговорював «українське питання» в Пекіні з канцлером ФРН Шольцом та в Парижі з президентом Макроном, але результати цих перемовин не озвучувалися. Хоча навряд чи можна назвати збігом, що саме в цей час європейці вирішили перетягнути найважливішу проблему Європи та світу на Близький Схід.

● Саудівську Аравію як потенційно ефективний майданчик для перемовин обрано не випадково. Країна давно вже виконує роль комунікаційного хаба між українською та російською розвідками. Зокрема, саме за участі саудитів знімалися ключові проблеми обміну полонених. Владу цієї країни не можна називати прокитайською, але їх зближує досить-таки прагматичне ставлення до європейських тригерів, зокрема — війни рф проти України.

▶ ️«Саудівська» ідея ЄС [та Китаю?] ще не означає, що в її ініціаторів усе розписано як по нотах. Змушувати сісти за цей умовний переговорний стіл треба буде не лише Київ з українським баченням справедливості, а й москву.

● Наразі кремль вже спростував підготовку саміту за участю України та рф. У їхній уяві бункерний повинен вести переговори з американським лідером, що мало б підвищити статус російського диктатора до рівня лідера вільного світу.

● Тим часом ЄС намагається дещо вгамувати амбіції росіян. Міністри оборони країн ЄС почали обговорювати можливість надання Україні дозволу на удари західною зброєю по території рф, — заявив лідер євродипломатії Боррель, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив відряджання західних військ до України. «Ми не повинні відкидати жодних варіантів», — сказав глава польської дипломатії, хоча напередодні усіляко уникав відповіді на такі запитання. Також європейці намагаються прискорити передачі ЗСУ F-16.

▶ ️Резюмуючи: тут йдеться лише про наміри. Розвиток подій може піти геть за іншим сценарієм, але в нинішніх реаліях дуже важливо не лише чути публічні заяви наших західних партнерів, але й знати їхні реальні кроки… які можуть відрізнятися від декларацій. В кожному разі, ЄС намагається «завершити» цю війну поза полем бою.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/971

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