Євросоюз та Литва виділили €15,5 мільйона на бомбосховища для шкіл в Україні

Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл в Україні; Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні, передає Укрінформ.

Відповідну угоду підписали представництво Європейської комісії в Україні та литовське Центральне агентство управління проєктами CPVA.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ця ініціатива підкреслює непохитну відданість забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні.

Представництво Євросоюзу також відзначило, що через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована і близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від військових дій найбільше — Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях. Відзначається, що завдяки новозбудованим укриттям близько п’яти тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн навчання.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс своєю чергою наголосив, що жорстокі напади росії на цивільне населення - це спроба зламати волю українців до опору, і західні партнери повинні розуміти важливість військової допомоги та фінансування цивільного захисту для України.

МОН разом із партнерами та місцевими ОВА допоможе визначити пріоритетні заклади, для яких будуватимуть укриття.

Зазначається, що нові укриття розташують підземно, поруч зі школами, а також обладнають радіаційним захистом. Вони вміщуватимуть до тисячі осіб та сягатимуть приблизно 2 тисяч квадратних метрів.

Укриття матимуть подвійне призначення, адже будуть облаштовані як простори, у яких діти зможуть продовжувати заняття під час тривог та проводити позакласні заходи.

У МОН зауважили, що у межах програми укриття будуватимуть у тих регіонах України, де безпекова ситуація найскладніша — на Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Харківщині та Одещині. Щонайменше 5 укриттів планують побудувати в цих прифронтових областях.

Спільно з литовським агентством CPVA Міністерство освіти і науки України відібрало вцілілі українські школи, у яких навчається найбільша кількість учнів. У цих закладах освіти немає мінімальних укриттів у підвалах чи станцій метро поблизу, а навчання проводиться лише дистанційно.

Завдяки новим укриттям приблизно 5 тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн-навчання.

Джерело: ukrinform.ua

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