Євросоюз удвічі переоцінив свої можливості з виробництва снарядів для України – Схеми

Євросоюзу не вистачає потужностей, щоб виробляти обіцяну кількість 155-мм боєприпасів для України

Європейський Союз принаймні вдвічі переоцінює свої потужності виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм і порушує обіцянки обсягів постачань в Україну. Про це йдеться у дослідження проєкту "Схеми".

Журналісти опитали виробників та покупців боєприпасів, урядовців, політичних радників і військових експертів у країнах-членах ЄС та в Україні та з'ясували, що європейські виробники спроможні виготовити приблизно вдвічі менше боєприпасів, ніж заявляють у Брюсселі.

Високопоставлені джерела в урядах та збройовій галузі ЄС звинуватили у затримках надходження боєприпасів до України бюрократію та повільність ЄС, а однією з причин скорочення обсягів постачання боєприпасів назвали невідповідну оцінку ЄС власних виробничих потужностей.

Станом на червень 2024 року ЄС надав Україні вдвічі менше снарядів, ніж обіцяв, ще й зі значним запізненням, стверджують журналісти.

Навесні 2024 року Єврокомісія заявила, що завдяки її роботі, європейські потужності з виробництва 155-мм снарядів ще місяцем раніше, у січні, сягнули 1 млн боєприпасів на рік.

Три місяці по тому єврокомісар комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон заявив, що до кінця поточного року виробники ЄС вийдуть на спроможність виробництва у 1,7 млн снарядів на рік, яка й надалі зростатиме.

"У 2025 році ми повинні мати потужність 2,5 млн снарядів на рік, виробничу потужність, яку можна порівняти з російською", – заявляв він.

Однак, за словами високопосадовця у європейській збройовій промисловості, реальні потужності принаймні на третину менші.

"Це (європейська виробнича спроможність. – Ред.) беззаперечно менше від 500 000 снарядів на 2024 рік. Ось такі вони, спільні потужності. Це дуже далеко від 1,4 млн або 1,7 млн, про які казали Боррель і Бретон", – заявив поінформований представник європейської промисловості на умовах анонімності.

Твердження лідерів ЄС про досягнення заявлених виробничих потужностей до кінця цього року не є обґрунтованими, розповіло джерело, обізнане в артилерійському виробництві Словаччини. За його словами, зростання виробництва по всій Європі відстає, і нинішня загальна потужність сягає близько 580 000 одиниць на рік.

У відповідь на запитання журналістів про невідповідність слів посадовців ЄС знахідкам медіа в Єврокомісії заявили, що їхня оцінка європейських виробничих потужностей ґрунтується на "фактах" і "бере до уваги поточні інвестиції" в індустрію.

За словами представників збройових компаній, проблема полягає у всесвітньому дефіциті пороху та вибухових речовин, а також у нестачі коштів для фінансування промисловості, адже влада західних країн неохоче підписує з індустрією довгострокові контракти.

У внутрішньому документі Rheinmetall від січня 2024 року, який отримали журналісти, зазначено, що річна потужність виробництва боєприпасів у Західній Європі становить близько 550 000 снарядів 155-мм калібру.

Так, компанія Rheinmetall на початку року стверджувала, що сама (з залученням нової дочірньої фірми Expal в Іспанії) може виготовити 350 000 снарядів, тоді як решта провідних гравців на ринку ЄС – фінсько-норвезька NAMMO, французька філія KNDS, британська BAE і словацька MSM – разом можуть виготовити ще 200 000 снарядів.

Не вистачає в Європі і вкрай необхідних для створення боєприпасів порохів та тротилу, оскільки виробників небагато.

"Неможливо подвоїти потужність виробництва вибухівки за лічені дні, тижні чи місяці" – сказав речник чеського виробника вибухівки Explosia Мартін Венцл.

Ринок реагує, але не так швидко, як хотілося б, зазначив Микола Бєлєсков, воєнний аналітик Національного інституту стратегічних досліджень та благодійного фонду "Повернись живим".

"30 років ніхто не інвестував у це – на рівні людей, виробничих потужностей і компонентів, а тепер усі кинулися до цього обмеженого пулу людей, виробництв і складників. Зрозуміло, що (збільшення виробництва в ЄС. – Ред.) потребуватиме часу", – сказав він.

Потрібно врахувати й те, що не всі снаряди, вироблені в ЄС, направляють до України. Країни ЄС залишають боєприпаси й для себе.

Вони мають поповнювати власні запаси, після того, як віддають Україні снаряди, що мали. Крім того, вони намагаються виконати вимогу НАТО щодо наявності достатньої кількості снарядів на своїх складах.

"Я думаю, що в Європі є, можливо, лише кілька країн, які мають запаси снарядів 155-мм на 30 днів (можливих бойових дій високої інтенсивності. – Ред.)", – сказав постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм.

США стверджують, що за весь час відправили в Україну 3 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Крім скоординованої підтримки ЄС, низка європейських країн окремо передають Україні боєприпаси. Однак, здебільшого не розповсюджують інформації про обсяги такої допомоги.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, поточна потреба Сил оборони становить 200 000 снарядів на місяць. Втім, ЄС та США разом узяті не можуть задовольнити цю потребу.

Тим часом Україна завершила випробування власних 155-мм снарядів стандарту НАТО і, за даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, планує розпочати їх масове виробництво у другій половині 2024 року.

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін вважає, що самотужки Україна ніколи не зможе задовольнити внутрішню потребу у снарядах.

Згідно з дослідженням "Схем", наразі Україна має на озброєнні щонайменше 12 типів 155-мм артилерії стандарту НАТО з усього світу, а також 155-мм самохідну гаубицю "Богдана" українського виробництва.

За словами Бєлєскова, загальна кількість артустановок 155-мм, що є в розпорядженні України, зросла з однієї на початку вторгнення до 500-600 одиниць нині.

Згідно з документами, які отримали "Схеми", українські військові мали досвід роботи з понад 20 різними типами снарядів лише самого 155-мм калібру стандарту НАТО. Така велика різноманітність боєприпасів призводить до того, що військові вимушені переналаштовувати свою зброю під кожен новий тип снаряда, що може ускладнювати їхню роботу.

Снаряди калібру 155-мм українського виробництва, стверджують в Укроборонпромі, будуть сумісні з усіма видами артилерії того ж калібру. Згідно з підрахунками журналістів "Схем", в Україні щонайменше 13 видів артустановок 155-мм калібру.

Крім того, Україна закуповує на світовому ринку будь-які боєприпаси, які може собі дозволити. За даними низки джерел у збройовій галузі, ціна одного пострілу калібру 155-мм коливається від 3000 до 5000 євро. Вартість більш просунутих та ексклюзивних снарядів може сягати й 8000 євро за одиницю.

Митні дані ImportGenius, доступні лише за один місяць – липень 2023 року – свідчать, що лише того місяця Україна імпортувала снарядів 155-мм калібру на понад 39 млн євро.

Джерело: liga.net

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