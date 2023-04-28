"Всё пропало"

В уехавшей из РФ "околокорытной тусовке" ходят слухи, что "дело о завязывании рта" "голоса Собчака" в Совете Федерации РФ в ответ на "антимобилизационную волну" запускают лица, которые провалили информационную работу по первым волнам мобилизации.

Так, по слухам, "государственная оценка частичной мобилизации" оказалась настолько ниже "неудовлетворительно", что чуть не сорвала социальные клапаны, которые с 24 февраля Москва тупо закручивала пропагандистско-репрессивными мерами.

Сообщают о том, что "в результате мобилизации повылавливали пьяных еб*натов, которым ружье доверить страшно - спи*дят и своих по дороге зах*ярят". Однако главный эффект заключается в том, что "около 23% населения после объявления о частичной мобилизации задумывались о бегстве (!) из России". Так, "сбежавшие, но оставившие контакты наверху" говорят, что в результате провала первых волн частичной мобилизации "Путину пришлось несколько раз самостоятельно оправдываться за свою администрацию перед общественностью, что вызвало недовольство".

Теперь - новый закон об "электрочмобиках" - должен был "забить информационные дырки и оставить ситуацию менее взрывоопасной". По крайней мере, так обещали обставлять проблему мобилизации лица, руководящие информационной повесткой из Кремля.

Однако это задание на этот раз они провалили. Причем, по имеющимся данным, провал оказался ещё более драматичным, в результате чего "пришлось подписывать закон и бросать его в стол, пока температура на болотах не упадет до оптимальной".

Также "претензии" были направлены в военкоматы, которые "хватали всех подряд", в результате чего от мобилизации начали прятаться целыми многоквартирными домами.

Так, "голос Собчака" озвучил то, о чем говорят "вверху", но то, о чем "низам" не нужно знать. Сливаемые телефонные переговоры с обсуждением масштабов "пизд*ца" от VIP персон бьют в первую очередь по самим приближенным элитам, которые точно знают, что единомышленников вокруг - большинство, но заявлять об этом публично - экстремально опасно, потому что можно "повторить судьбу топ-менеджмента государственных корпораций, выпадающего из окна и неожиданно кончающего самоубийством в первые недели войны".

При этом важно, что заткнули Шойгу, Герасимова, Суровикина и прочих "ответственных за войну". Если посмотреть за информационным полем, то голосом войны стал Пригожин, чью лексику контролируют количеством вооружения, поставляемого по линии Министерства Обороны РФ.

Ходят (почти подтвержденные) слухи, что тихо мобилизируемый ресурс закончился, да и темпы его "в десятки раз ниже, чем трупы, которые приходят с фронта", поэтому "придется начинать новый набор, обречённый на провал". И каждая новая волна будет все хуже подготовленной и все экстреннее собранной "из говна и палок".

Россияне сливают в прессу информацию, что они "готовятся к контрнаступлению", хотя в реальности вся подготовка заключается в том, чтобы "ссать под себя и жаловаться, перекидывая ответственность с одной группировки на другую". И это все - "наверху".

Пониже - чиновники продавливают "закон о кляузах", в результате которого хотят "взять за горло и отрезать язык" всем турбопатриотам, сливающим соседей, которые "не падают ниц перед гениальным Путиным".

Говорят, что эти "пробитые" создали коллапс в административном и судебном ресурсе, а гусеницы репрессий увязли в кишках "нах*й никому не сдавшихся" персон.

По общей обстановке также видно, что деньги на войну кончаются - повышение налогов и "десятина на войну" идут в парадигме неспособности России производить достаточно ресурсов для ведения войны. И если война с трансформаторами перевела весь ракетный арсенал РФ, то "бахмутский треугольник" привел к снарядному голоду, который едва удается компенсировать "старыми военными консервами, которым лет больше, чем самому Путину".

В связи с этим в контексте контрнаступления мысли о том, что "всё пропало", действительно пробиваются на поверхность российской государственной машины.

С такой обстановкой в Кремле входить в "решающее" контрнаступление ВСУ - очень приятно.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7798

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