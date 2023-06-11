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Всех добровольцев в россии до 1 июля переведут на службу по контракту
Всех добровольцев в россии до 1 июля переведут на службу по контракту, — замминистра обороны Николай Панков.
По его словам, приказ уже подписал министр обороны Сергей Шойгу. Его действие распространяется и на частные военные компании.
На сегодняшний день различные российские ЧВК, в том числе ЧВК "Вагнер", находятся в формальном статусе "добровольческих формирований".
"Добровольцами" в российской армии оформляют и "мобилизованных" на временно оккупированных территориях Украины.
Джерело: https://t.me/znua_live/97368