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Втрата інтересу до “сво” та страх перед “затягуванням пасків” — суспільні настрої на росії

Втрата інтересу до “сво” та страх перед “затягуванням пасків” — суспільні настрої на росії

Розпочата росією війна проти України стає фактором роздратування у регіонах держави-агресора.

Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, дедалі частіше викликає у російського населення втому та невдоволення, ніж захват та екзальтацію, як було на початку вторгнення.

Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка москви до рекордного у своїй історії підвищення податків.

Згідно з планом кремля, під виглядом “прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб” побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2200 доларів на місяць.

Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 роки.

Невтішна динаміка суспільних настроїв, яку відстежують у кремлі, змушує російське військово-політичне керівництво готувати населення до “затягування пасків” та реагувати ― регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги з дратівливої воєнної тематики на “бурхливе” вирішення соціально-побутових проблем.

Служителі путіна з москви, зокрема партійці, послані “в народ” для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроектів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів.

Окреме місце тут посідає “підтримка” інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Зокрема, для покалічених під час бойових дій окупантів російська влада прагне розвивати внутрішній туризм. Наприклад, мінімальна кількість місць для інвалідів на російських парковках тепер становить 15%.

Також на росії розпорядились виділяти учасникам війни проти України так звані “вєрєщагінскіє карти” ― ваучери номіналом 15 тисяч рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.

Загалом активізація “соціальної” діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на росії.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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