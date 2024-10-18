Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 134

У 1925 році росія відібрала українські землі на сході України

У 1925 році росія відібрала українські землі на сході України

16 жовтня 1925 року рішенням Президії цвк срср совєцька Україна передала совєцькій росії Східний Донбас і Таганріжжя, а замість очікуваної Північної Слобожанщини отримала лише зовсім незначні території на північному сході. Цим було законодавчо оформлено нову лінію кордону між УСРР та рсфср, яка, зазнавши надалі невеликих змін, після розпаду срср стала державним кордоном між Україною та рф.

У грудні 1926 року відбувся Всесоюзний перепис населення. Виявилося, зокрема, що в Таганрозькій окрузі, яка на той час вже була у складі рсфср, українці становили 71,5% населення. Чимало українців мешкало суцільною смугою у межуючих з Україною районах Курської та Воронізької губерній.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9712

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Скіль в світі ядерної зброї?
Сегодня 11:00    105
18 жовтня 1918 року - День створення Української Національної Ради
Сегодня 10:32    87
Фейкомет прилєпін плутає росіян брехнями про ще «один народ»
Сегодня 10:03    139
СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту
Сегодня 09:51    131
Лидер немецкой оппозиционной ХДС/ХСС Фридрих Мерц, обращаясь к канцлеру Шольцу, призвал поставить путина перед фактом
Сегодня 09:39    136
У парламенті Естонії визнали депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу
Сегодня 09:27    126
РПЦвУ не хоче здаватися
Сегодня 09:04    137
Збито 80 ударних БПЛА
Сегодня 08:55    125
У 2025 році інтернет в Україні знову подорожчає: в асоціації розповіли про причини
Сегодня 08:53    135
Шастали і були знищені ― окупанти біля кордону зазнали втрат
Сегодня 08:42    143
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 