У 1925 році росія відібрала українські землі на сході України

16 жовтня 1925 року рішенням Президії цвк срср совєцька Україна передала совєцькій росії Східний Донбас і Таганріжжя, а замість очікуваної Північної Слобожанщини отримала лише зовсім незначні території на північному сході. Цим було законодавчо оформлено нову лінію кордону між УСРР та рсфср, яка, зазнавши надалі невеликих змін, після розпаду срср стала державним кордоном між Україною та рф.

У грудні 1926 року відбувся Всесоюзний перепис населення. Виявилося, зокрема, що в Таганрозькій окрузі, яка на той час вже була у складі рсфср, українці становили 71,5% населення. Чимало українців мешкало суцільною смугою у межуючих з Україною районах Курської та Воронізької губерній.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9712

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