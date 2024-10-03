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У 2025 році планується пошук та ексгумація останків польських жертв у Волинській різанині на Рівненщині , — УІНП

У 2025 році планується пошук та ексгумація останків польських жертв у Волинській різанині на Рівненщині , — УІНП

УІНП "намагатиметься допомогти полякам, незважаючи на війну і складну економічну ситуацію".

▪️ До слова, місяць тому прем'єр Польщі заявив, що Україна не вступить до ЄС , доки не буде вирішена історична проблема Волинської різанини.

▪ Незабаром Зеленському надійшов запит про ексгумацію тіл 18 осіб, вбитих під час Волинської трагедії

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/61459

Новости портала «Весь Харьков»

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