Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:46
Просмотров: 60

У Байдена не вражені "планом перемоги" Зеленського - WSJ

У Байдена не вражені планом перемоги Зеленського - WSJ

В Адміністрації президента США вважають, що "плану перемоги" Володимира Зеленського бракує "комплексної стратегії", пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За їхніми словами, план Зеленського - це "запит на отримання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні ракети" західного виробництва для нанесення ударів по території вглибині росії.

Посадовці, знайомі "з загальними контурами плану", кажуть, що той не пропонує чіткого шляху до перемоги України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27219

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

По поводу скандала с требованием отставки посла Украины
Сегодня 08:44    0
СБУ та Нацполіція затримали на Закарпатті поплічника рф, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста
Сегодня 08:33    21
Український культурний фонд ризикує лишитися без фінансування на 2025 рік
Сегодня 08:25    32
Оперативна інформація станом на 08.00 27.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:21    36
Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про конфіскацію українських активів підсанкційних російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова
Сегодня 08:14    37
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:10    40
Що відомо про домовленості президентів України та Франції за ключовими напрямками
Сегодня 08:04    57
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно
Сегодня 08:00    67
ДБР виявило нове мaйно родичів Медведчука та Козака, яке намагались приховати
Сегодня 07:55    59
Частка електроенергії з усіх відновлюваних джерел сягає 10%, і це рекорд за весь час
Сегодня 07:38    56
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 