У Байдена не вражені "планом перемоги" Зеленського - WSJ

В Адміністрації президента США вважають, що "плану перемоги" Володимира Зеленського бракує "комплексної стратегії", пише The Wall Street Journal з посиланням на неназваних офіційних осіб.

За їхніми словами, план Зеленського - це "запит на отримання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні ракети" західного виробництва для нанесення ударів по території вглибині росії.

Посадовці, знайомі "з загальними контурами плану", кажуть, що той не пропонує чіткого шляху до перемоги України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27219

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