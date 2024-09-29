У Києві пройшла акція "Шануймо героїв" до Дня захисників

Більше тисячі людей зібралися, аби вшанувати пам'ять українських воїнів, полеглих у війні росії проти України. Акція була приурочена до Дня захисників і захисниць України , який від минулого року відзначається 1 жовтня. Її проведення ініціювала громадська організація родин загиблих захисників України "Серце назовні".

"Це об'єднуюча хода, присвячена Дню захисників і захисниць України. Хочеться, щоб це об'єднало і родини полеглих, і родини полонених, і діючих військовослужбовців, і ветеранів. Щоб нагадати ще раз тим людям, кого на щастя, можливо, ще війна не торкнулася, що ця страшна війна триває і наші діти гинуть. Нагадати, що варто щодня віддавати шану тим, хто загинув, аби ми могли продовжувати жити. Ми розраховували, що прийде до сотні людей, а прийшло більше тисячі", - розповіла DW Віра Литвиненко, засновниця громадської організації "Серце назовні", мама полеглого захисника полку "Азов" Влада Литвиненка, який загинув при обороні Маріуполя.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27280

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