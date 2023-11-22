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У Києві відбулися важливі зустрічі із ген. директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком

У Києві відбулися важливі зустрічі із ген. директором медійної корпорації Fox Corporation Лакланом Мердоком

У її ході Мердоку розповіли про ситуацію на фронті та злочини росії, скоєні проти українських дітей.

Вони мають масштабний характер. росія вбила 554 українські діти. Близько 20 тисяч були викрадені та привезені до рф силою та обманом, але насправді ця цифра набагато більша і може перевищувати сотню тисяч.

Ця зустріч має вкрай важливий характер, оскільки Мердок – син легендарного медіа магната Руперта Мердока. Він керує зокрема консервативним мовником Fox News, який донедавна транслював авторську програму відомого прокремлівського коментатора Такера Карлсона. Попри його звільнення, канал залишається досить антиукраїнським.

До речі, візит Мердока до України був організований за сприяння української діаспори у США. Сподіваюсь, точка зору каналу після цих зустрічей зазнає конструктивних змін.

Джерело: https://t.me/Shsrp_Chat/74206

Новости портала «Весь Харьков»

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