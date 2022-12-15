У Конгресі США хочуть виключити росію із Ради Безпеки ООН

Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон представили проєкт резолюції із відповідним закликом.

У тексті резолюції йдеться, що спроба анексії українських територій, звірства у містах, погрози ядерною зброєю, створення продовольчої кризи та інші воєнні злочини ставлять під сумнів право рф посідати постійне місце в Раді Безпеки ООН.

Водночас резолюції Палати представників не є обов’язковими до виконання, а статут ООН поки що не містить жодних положень, які б дозволили усунути постійного члена Ради Безпеки.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/11181

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