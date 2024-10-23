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У МЗС Китаю відмовилися коментувати повідомлення про участь військових КНДР у війні на боці рф

У МЗС Китаю відмовилися коментувати повідомлення про участь військових КНДР у війні на боці рф

Журналісти тричі звертались до речника відомства Лінь Цзяня з проханням прокоментувати повідомлення про військових КНДР у росії та пояснити, як співвідносяться заклики Пекіна до деескалації й політичного врегулювання в Україні з фактичним залученням у війну Північної Кореї.

Крім того, речника китайського МЗС питали, чи планує лідер КНР Сі Цзіньпін порушувати це питання на майбутній зустрічі з російським диктатором Володимиром путіним на полях саміту БРІКС у Казані.

Натомість Лінь не дав чіткої відповіді на жодне питання.

Він лише наголосив, що позиція Китаю щодо «української кризи» є «послідовною та чіткою».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/62572

Новости портала «Весь Харьков»

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