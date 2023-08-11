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У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув

У Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув

https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/3223008,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%B2%D0%B6%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83

Про це сказав голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот. За його словами, про покращення відносин між країнами свідчить те, що міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії.

Раніше суперечка між Україною та Польщею виникла через ембарго на українське зерно. Згодом польський міністр Марцін Пшидач вказав на "недостатню вдячність українців".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/36137

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