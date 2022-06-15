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У “Рамштайн-3” візьмуть участь 50 країн, які підтримують Україну — постпред США в НАТО

У “Рамштайн-3” візьмуть участь 50 країн, які підтримують Україну — постпред США в НАТО

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російської агресії. Про це повідомила під час онлайн-брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт, повідомляє “Укрінформ”.

«У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які наразі забезпечують підтримку Україні»,- зауважила Сміт.

Вона уточнила, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Зокрема, за її словами, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні. Учасники обговорять, «яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у близькій та середній перспективах, а також у подальшому», щоби допомогти їй забезпечити перемогу в цій війні.

Сполучені Штати, зі свого боку, підтвердять, що підтримуватимуть Україну, допоки це буде необхідним, зауважила посол. У цьому зв’язку вона нагадала, що з моменту початку роботи адміністрації Байдена Сполучені Штати надали Україні $5,3 мільярда допомоги у сфері безпеки.

Наступного дня, в четвер, у Брюсселі відбудеться міністерська зустріч НАТО на рівні глав оборонних відомств країн-членів Альянсу. Питання щодо реагування НАТО на нинішню ситуацію безпеки, пов’язану з війною росії проти України, а також політики стримування й оборони Альянсу та підтримки України стоятимуть на порядку денному цієї зустрічі.

Источник: sprotyv.info

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