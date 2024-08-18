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У розвитку безпілотників росія відстає від України на 4-5 місяців, — глава DroneUA

У розвитку безпілотників росія відстає від України на 4-5 місяців, — глава DroneUA

За допомогою безпілотників українські військові зуміли вразити ключові аеродроми рф, долаючи ворожі системи РЕБ (радіоелектронної боротьби). Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник групи компаній DroneUA, експерт у сфері безпілотних технологій і робототехніки Валерій Яковенко.

Він зазначив, що ураження чотирьох військових аеродромів у Воронезькій, Курській і Нижегородській областях рф — черговий доказ, що українське озброєння здатне вражати цілі в глибокому тилу ворога, а також того, що безпечних місць на території рф немає.

“Технологічно Україна змогла за допомогою дронів, за допомогою безпілотної технології не просто вразити цілі синхронно, вразивши чотири ключові аеродроми, а й зробити це під впливом ворожого РЕБ, практично нівелюючи будь-який захист. Це вкотре демонструє, що вихваляння росії про військову міць “другої армії світу” насправді є пшиком. Адже вони не можуть захистити тилові об’єкти від українських дронів”, — сказав Яковенко.

Експерт зазначив, що Україна використовує великий асортимент безпілотного обладнання, працює безліч виробників дронів, кожен з яких відрізняється по обладнанню, за типом частот, що використовуються, за типом шифрувань.

“Насправді це і проблема, і ні. Проблема в тому, що все це необхідно координувати, змушувати працювати злагоджено, щоб це було максимально ефективно. Тобто, щоб один підрозділ використовував усі можливі інструменти, і не заважав ні самому собі, ні сусіднім структурам. З іншого боку, українські виробники БпЛА розвивають свої технології, створюють прецедентне обладнання, щоб мати перевагу на ринку. Це постійний розвиток”, — пояснив він.

Яковенко додав, що і росія в розвитку безпілотного озброєння не стоїть на місці.

“Ворог намагається не відставати.Вони йдуть із затримкою на 4-5 місяців позаду, але водночас справді виникають ситуації, коли використовуються альтернативні частоти, коли використовується обладнання, яке не глушиться українським РЕБом.Головне в цій ситуації — бути готовим до цих моментів, і вчасно гасити технології, які з’являються у ворога.Потрібно працювати трохи на випередження.В України це виходить робити”, — констатував він.

Джерело: uatv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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