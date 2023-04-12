У ЄС все більш прихильні до ідеї Еммануеля Макрона щодо "стратегічної автономії" від США

Про це пише Politico.

Зокрема, позицію французького президента опосердковано підтримав глава Євроради Шарль Мішель, який заявив, що позиція Макрона "не є ізольованою в ЄС", і хоча він виступав у якості лідера власної країни, його погляди відображають "все більше змін у поглядах європейських політиків".

"Стався стрибок уперед у питанні стратегічної автономії, якщо порівняти з тим, що було кілька років тому. Що стосується питання відносин із США, то зрозуміло, що на переговорах у Єврораді можуть бути нюанси та делікатні питання. Деякі європейські лідери не говорили б так, як Еммануель Макрон. Але, думаю, багато хто дійсно думає так, як він", — сказав Мішель.

Президент Євроради зазначив, що підтримує розвиток більш тісних відносин ЄС та США, але лише в тому випадку, якщо цей процес не передбачає "сліпого, систематичного слідування позиції Сполучених Штатів з усіх питань".

Джерело: https://t.me/znua_live/88333

Новости портала «Весь Харьков»