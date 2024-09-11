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У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки

У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки

За даними Євростату, у Євросоюзі станом на кінець липня 2024 року налічувалося трохи більше 4,1 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії. Cтаном на 30 червня 2023 року у ЄС налічували понад 4,07 мільйона біженців з України.

Країнами ЄС, які прийняли найбільше українців, є Німеччина (1,1 млн осіб або 26,9 відсотка від загальної кількості), Польща (976,2 тисячі; 23,7 відсотка) та Чехія (369,6 тисяч; 9 відсотків).

Водночас у статистиці врахували, що від липня 2024 року Німеччина вилучила з реєстру осіб, які мають тимчасовий захист, усіх, хто або отримав інший статус перебування, або остаточно покинув територію ФРН. У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом - на 236 925 осіб (-17,6 відсотка).

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Менее 80% выехавших украинцев хотят вернуться домой

В начале войны вернуться хотели 95% граждан, по состоянию на сегодня - это менее 80% - такие данные озвучил премьер-министр Украины Шмыгаль.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26732

Новости портала «Весь Харьков»

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