Удари по військових обʼєктах на території рф – обґрунтовані та законні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Протягом 18-21 січня атаковано об’єкти забезпечення російської армії у ленінградській, тамбовській і брянській областях.

▶️ Україна як країна, що зазнала повномасштабної збройної агресії рф, має законне право атакувати воєнні цілі на території рф.

▶️ Сили оборони України нарощують спроможності завдавати ударів у глибокому російському тилу. Вперше вдалося уразити цілі на відстані понад 900 км.

▶️ Велика територія рф перестала бути перевагою для агресора у війні з Україною. росіяни змушені перекидати все більше установок ППО з фронту на захист тилу, але їх все одно буде недостатньо.

▶️ Серед уражених цілей – тамбовський пороховий завод, який безпосередньо працює на забезпечення воєнних потреб рф.

▶️ Нафтова промисловість – основне джерело доходів рф для фінансування агресивної війни та забезпечує потреби у паливно-мастильних матеріалах окупантів. Отже, нафтобаза у клинцях і нафтові термінали в санкт-петербурзі та усть-лузі – законні воєнні цілі.

Джерело: https://t.me/spravdi/36077

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