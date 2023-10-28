Ухвалено резолюцію ООН про припинення вогню в Газі

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає до "негайного постійного та сталого гуманітарного припинення вогню" в Секторі Гази, що "веде до припинення бойових дій".

На підтримку цього документа проголосували представники 120 зі 193 держав-членів Організації Об'єднаних Націй, які були присутні на позачерговому засіданні Генасамблеї у Нью-Йорку у п'ятницю, 27 жовтня. Проти були 14 країн, ще 45 утрималися. Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

Резолюція була внесена Йорданією, яка традиційно виступає на боці палестинців у конфлікті з Ізраїлем. У її тексті не згадується терористичне угруповання ХАМАС, напад якого на Ізраїль 7 жовтня

Водночас документ закликає до "негайного та беззастережного звільнення" всіх цивільних осіб, які перебувають у полоні, а також вимагає забезпечити їхню безпеку та гуманне поводження з ними згідно з нормами міжнародного права.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17582

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