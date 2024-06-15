Инициированный Украиной Саммит мира в Швейцарии состоится уже в эти выходные, 15–16 августа. россия не была приглашена на саммит и раскритиковала мероприятие как проукраинское. Украина стремится к миру, но не может доверять своему врагу — Politico

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре Reuters: "Вы не можете сесть, чтобы поговорить с человеком, единственная цель которого – уничтожить вас".

В то же время президент россии Владимир путин заявлял о готовности к переговорам – но не с демократически избранным Зеленским, которого глава кремля считает нелегитимным.

"россия должна понять, с кем она должна говорить и кому она может доверять", – сказал путин в мае.

Участие в Саммите мира в Швейцарии примут около 90 стран из 160 приглашенных, многие из которых еще не определились. Ключевые игроки, включая Китай и Саудовскую Аравию, а также, возможно, Южную Африку и Бразилию, пренебрежительно относятся к этому саммиту.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/37476

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