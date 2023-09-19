Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море

Моряки ВМС ВСУ продолжают обучение за границей и активно готовятся к тому, что после победы над рф, украинскую акваторию нужно будет разминировать.

Как отмечают в командовании ВМС, к тому времени важно достичь полной взаимосовместимости с западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО.

В 2023 году у наших моряков была возможность на практике продемонстрировать полученные знания. Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23737

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