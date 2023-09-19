Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:32
Просмотров: 43

Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море

Украина вместе со странами НАТО готовится разминировать Черное море

Моряки ВМС ВСУ продолжают обучение за границей и активно готовятся к тому, что после победы над рф, украинскую акваторию нужно будет разминировать.

Как отмечают в командовании ВМС, к тому времени важно достичь полной взаимосовместимости с западными партнерами в соответствии со стандартами НАТО.

В 2023 году у наших моряков была возможность на практике продемонстрировать полученные знания. Вместе с постоянной действующей противоминной группой НАТО Standing NATO Mine Countermeasures Group была спланирована учебная операция по разминированию условного кризисного района у северо-восточного побережья Шотландии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23737

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Туск готовий був віддати половину Польщі...", заявили в партії "Право та справедливість"
Сегодня 10:45    39
Грузія звинуватила українського чиновника у "дестабілізації"
Сегодня 10:20    63
росія в суді забрехалась
Сегодня 10:08    78
Новини про те, що Зеленський дозволив представникам ЛГБТ-спільноти виїжджати з України, – фейкові
Сегодня 09:56    85
росЗМІ поширюють кадри зі «збитим» українським вертольотом. Вони – фейкові
Сегодня 09:33    89
Буданов пояснив, навіщо бити по Москві, коли “відріжуть” Крим і як пережити зиму
Сегодня 09:09    127
Скандал с ремонтом КНУ им.Шевченко, который в прошлом году пострадал от ракет
Сегодня 08:58    97
Польські ЗМІ: П’ять держав ЄС відкинули план України з обмеження експорту сільгосппродукції
Сегодня 08:47    105
2022 року бізнес в деяких регіонах втратив понад 90% прибутку
Сегодня 08:36    87
Завершено слідство у справі стосовно голови ДСА
Сегодня 08:25    104
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 