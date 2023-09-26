Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:10
Просмотров: 48

Украинцы платят за Starlink больше, чем жители всей Европы

Украинцы платят за Starlink больше, чем жители всей Европы

Украинцы платят за Starlink больше, чем жители всей Европы, - глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Федиенко

По его данным, в Украине сейчас функционирует около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предоставлены в пользование партнерами.

Оставшиеся более 100 тысяч терминалов приобрели сами украинцы и оплачивают их услуги самостоятельно.

В то время как во всей Европе всего лишь около 80 тысяч терминалов Starlink.

Джерело: https://t.me/u_now/113341

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Расходы российского бюджета на армию установят рекорд со времен СССР
Сегодня 08:21    15
Оперативна інформація станом на 06.00 26 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 08:01    62
Балерини позують разом із російськими військовими в Єкатеринбурзі
Сегодня 08:00    80
«Представь, они по нам в день по 100 раз «отливают» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    80
Деякі подробиці по справі Коломойского
Сегодня 07:39    91
СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який «роззброював» українську ППО напередодні вторгнення рф
Сегодня 07:29    85
Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму из-за страха перед ударами ВСУ - «Атеш»
Сегодня 07:21    95
Угорщина не підтримає жодне рішення України на міжнародній арені
Сегодня 07:16    107
росіяни перетворили на медійну пропагандистку ще одну дитину з тимчасово окупованих територій
Сегодня 07:12    106
Оккупанты подозревают жителей Мариуполя в сотрудничестве с ВСУ – усиливают репрессии
Сегодня 07:04    84
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 