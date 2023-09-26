Украинцы платят за Starlink больше, чем жители всей Европы, - глава парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности Федиенко

По его данным, в Украине сейчас функционирует около 140-150 тысяч терминалов Starlink, из которых 45 тысяч предоставлены в пользование партнерами.

Оставшиеся более 100 тысяч терминалов приобрели сами украинцы и оплачивают их услуги самостоятельно.

В то время как во всей Европе всего лишь около 80 тысяч терминалов Starlink.

Джерело: https://t.me/u_now/113341

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