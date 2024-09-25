Украине нужно быть реалистичной насчёт своих целей - Петр Павел

Для украинцев и всех, кто их поддерживает, пришло время столкнуться с реальностью. Киеву нужно принять, что некоторые территории останутся под российским контролем, по крайней мере, "временно", - президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times. (https://www.nytimes.com/2024/09/23/world/europe/ukraine-war-goals-russia-czech-president.html)

▪️Имея таких пророссийских популистских лидеров в Европе, как Виктор Орбан, который подрывает европейское единство, а также с учётом 19 месяцев изнурительного конфликта, который "повсеместно разрастается", Украине нужно "быть реалистичной" насчёт своих перспектив деоккупации своих территорий. (В оригинале 19 месяцев. Непонятно, почему 19, так как на самом деле 31. Может быть, Павел или автор материала считают, что первый год не был войной на истощение.

▪️"Самый вероятный исход войны - часть украинских территорий временно останутся под российской оккупацией". И это "временно" может означать годы.

▪️Ни Украина, ни россия не могут ожидать, что достигнут своих максималистских целей. У россии это требование к Украине добровольно сдать все четыре области, над которыми она провозгласила контроль (включая Херсон и Запорожье).

▪️"Говорить о поражении Украины или поражении россии... этого просто не случится. Конец будет где-то посередине".

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P.S. Данное интервью - срез реальности, которая сейчас преобладает в западных элитах.

Весной 2023-го накануне украинского контрнаступления Петр Павел заявил, что у Украины будет только один шанс. Он оказался прав.

При этом президента Чехии можно считать одним из самых преданных сторонников Украины. В феврале Павел и его инициатива вытащили для Украины артиллерийские боеприпасы, пока США блокировали помощь, а Европа не смогла поставить обещанный миллион. И Павел всё ещё единственный лидер страны НАТО, который предложил принять Украину в НАТО с оккупированными территориями.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16128

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