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Україні потрібні не «призупинення» війни, а сталий мир на її умовах

Україні потрібні не «призупинення» війни, а сталий мир на її умовах

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російська сторона сигналізує про готовність до переговорів щодо призупинення воєнних дій по нинішній лінії бойового зіткнення.

▶️ Чергові вкиди кремля про «готовність до перемовин» – спроба зірвати Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

▶️ Жодна ініціатива росії не заслуговує на довіру. москва брехала про мир, готуючи широкомасштабне збройне вторгнення у 2022 році. Ніщо не вказує про зміну намірів путіна продовжувати війну.

▶️ «Миролюбна» риторика кремля звучить особливо цинічно на тлі страшних воєнних злочинів, які російська армія продовжує чинити, зокрема у Харкові.

▶️ Переговорні умови росії не змінилися. Це для України абсолютно неприйнятно. Україна не подарує путіну свої території і не дозволить приспати пильність світу щоб підготувати нову хвилю ескалації.

▶️ Досягнення миру вимагає глобальних зусиль. Саме тому Україна скликає глобальний Саміт миру.

Джерело: https://t.me/spravdi/38907

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