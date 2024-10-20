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Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО, — міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО, — міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

За його словами, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.

"Щоб досягти необхідного консенсусу, союзники повинні узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення.

Якщо ви не матимете такої ясності заздалегідь, я не думаю, що 32 члени Альянсу погодяться надати запрошення", — сказав він журналістам Reuters.

Відповідаючи на запитання, які умови, можливо, доведеться виконати Україні, Брекельманс назвав боротьбу з корупцією.

Джерело: https://t.me/znua_live/172466

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