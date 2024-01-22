Україна будує 1000-км лінію фронтових укріплень, – The Telegraph

● Ці укріплення нагадують «лінію Суровікіна» – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок. (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/)

● Одна з головних ліній укріплень зараз проходить в 10 км від Авдіївки.

● Найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю.

● Ці укріплення і затримують просування рашистів, і заважають нам повертати окуповані території.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/86023

Новости портала «Весь Харьков»