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Україна будує 1000-км лінію фронтових укріплень, – The Telegraph
● Ці укріплення нагадують «лінію Суровікіна» – трирівневу систему траншей, танкових пасток, опорних пунктів та мінування великих ділянок. (https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/01/20/ukraine-own-surovikin-line-active-defence-russia-offensive/)
● Одна з головних ліній укріплень зараз проходить в 10 км від Авдіївки.
● Найбільш потужна лінія оборони навколо Чернігова, щоб унеможливити новий наступ на столицю.
● Ці укріплення і затримують просування рашистів, і заважають нам повертати окуповані території.
Джерело: https://t.me/truexanewsua/86023