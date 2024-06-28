«Україна через ботоферми дестабілізує ситуацію у дагестані». Це – фейк

Брехня: в Україні через платформу OLX шукають дописувачів, які залишатимуть обурливі коментарі у російських соцмережах і на онлайн-форумах на адресу володимира путіна для дестабілізації ситуації в росії через теракти у дагестані 23 червня. Таку інформацію тиражують пропагандисти у Telegram-каналах та боти у соцмережі Х.

Правда: пошук на OLX за ключовими словосполученнями «гнівні/обурливі коментарі» не показує нічого, окрім оголошення, яке стосується продажу книжок, а не пошуку вакансій для ботоферм.

У коментарі фактчекерам «Укрінформ» автор справжньої публікації на OLX – Артем з Харкова, повідомив, що скріншот повністю фейковий.

Тож пропагандисти просто взяли справжнє оголошення з OLX, що стосувалося надання послуг з розкрутки акаунтів у соцмережах, і за допомогою графічного редактора змінили зміст опису послуги.

Джерело: https://t.me/spravdi/39703

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