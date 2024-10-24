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"Україна дасть вам притулок": проєкт "Хочу жити" закликав військових КНДР здаватися у полон

Україна дасть вам притулок: проєкт Хочу жити закликав військових КНДР здаватися у полон

Проєкт "Хочу жити" закликав північнокорейських військових, яких залучили до армії рф, добровільно здаватися в український полон

Про це йдеться у Telegram-каналі проєкту.

"Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон!" - йдеться в повідомленні.

У "Хочу жити" зазначили, що Україна дасть військовим з КНДР притулок, та наголосили, що українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів.

"Тисячі російських солдатів зробили правильний вибір і тепер чекають закінчення війни в хороших умовах: комфортні казарми, триразове гаряче харчування та медичне обслуговування", - додали в проєкті.

Військова співпраця росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Джерело: espreso.tv

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