Україна довела, що готова продовжувати боротьбу навіть в умовах обмеження ресурсів

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Пів року зволікань з голосуванням у Конгресі США за військову допомогу були непростим випробуванням для України.

▶️ Без американської допомоги Україна не склала зброю, не капітулювала. Наша країна довела, що готова продовжувати боротьбу навіть у найбільш несприятливих умовах та обмежених ресурсах.

▶️ За ці пів року Україна переважно власним озброєнням уразила низку російських кораблів, збила літаки А-50 і Ту-22М3, подолала 1000-кілометровий рубіж дальності атак БПЛА.

▶️ Це наша відповідь на заяви, на кшталт, «припиніть озброювати Україну і припиниться війна». Україна не капітулює, адже ми боремося за власне виживання і налаштовані максимально рішуче.

▶️ Безперечно, допомога партнерів критично важлива для України, адже тільки вона є запорукою не просто здатності воювати, але й можливості здобути перемогу над агресором.

Джерело: https://t.me/spravdi/38121

Новости портала «Весь Харьков»