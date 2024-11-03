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Україна готується до розгортання власних далекобійних ракет "Грім-2"

Україна готується до розгортання власних далекобійних ракет Грім-2

The Telegraph із посиланням на заступника голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва:

"Незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й російська федерація", — сказав Чернєв журналістам.

У такий спосіб, вочевидь, народний депутат натякнув на здатність цієї ракети уразити цілі у столиці країни-агресорки, адже дальність "Грім-2" — близько 500 км.

Джерело: https://t.me/znua_live/174675

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