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Україна і Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ

Україна і Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ

"Вже найближчим часом" розпочнеться спільне українсько-латвійське виробництво БпЛА для потреб Сил оборони. Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічей у Ризі.

Також незабаром в Україну будуть відправлені перші дрони латвійського виробництва на мільйон євро, повідомила прем'єрка країни Евіка Сіліня.

За її словами, протягом 2024-2026 років Латвія щорічно виділятиме по 0,25 відсотка ВВП на військову допомогу Україні. Цього року ця сума становитиме близько 112 мільйонів євро.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22077

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