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Україна модернізує ракету «Нептун»: Що зміниться в новій версії

Україна модернізує ракету «Нептун»: Що зміниться в новій версії

Україна повинна зосередитися на розробці власного озброєння, замість чекати, поки Захід забезпечить все необхідне.

Як зазначив військовий експерт і ветеран АТО Євген Дикий в ефірі «24 Каналу», розвиток власного військово-промислового комплексу є критично важливим для незалежності від дозволів іноземних партнерів.

«Оборона не може базуватися на глобалізації. Неможливо залежати від постачання комплектуючих з різних країн. Важливо мати власне виробництво. Єдиний спосіб бути дійсно захищеними – це самостійно виробляти все необхідне для оборони. Це також відповідь на питання, як досягти переваги, коли нам не дозволяють здійснювати глибокі удари — треба самостійно виробляти відповідні засоби», – зазначив Дикий.

Експерт додав, що Україна вже робить кроки в цьому напрямку, розвиваючи виробництво дронів, і наступним завданням має стати створення власних ракет.

«Щоб не залежати від дозволів на використання ATACMS чи Storm Shadow, нам потрібні власні аналоги. Це цілком реально. Наш “Нептун” вже наближається до рівня Storm Shadow, його ще потрібно вдосконалити, і над цим працюють. Що стосується ATACMS, то поки власної розробки у нас немає, але колись ми створювали міжконтинентальні балістичні ракети. Це питання часу, ресурсів і таємності. Як показує досвід з дронами, ми здатні це зробити», – підкреслив Дикий.

Джерело: itechua.com

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