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Україна может отримати 59 танків Abrams M1A1, які Австралія списала влітку — Sydney Morning Herald

Україна может отримати 59 танків Abrams M1A1, які Австралія списала влітку — Sydney Morning Herald

Джерела видання повідомили, що міністр оборони Австралії Річард Марлз обговорював з урядом України можливість відправки танків на потреби ЗСУ.

Пітер Ліхі, який займав посаду командувача австралійської армії з 2003 до 2008 року, наголосив, що "здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.

"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини… Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", — сказав він.

Колишній високопосадовець Міноборони Австралії Майкл Шоубридж наголосив, що танки досі перебувають "у гарній формі", а посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, у ЗСУ "їм знайдуть хороше застосування".

Джерело: https://t.me/znua_live/167946

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