Україна может отримати 59 танків Abrams M1A1, які Австралія списала влітку — Sydney Morning Herald
Джерела видання повідомили, що міністр оборони Австралії Річард Марлз обговорював з урядом України можливість відправки танків на потреби ЗСУ.
Пітер Ліхі, який займав посаду командувача австралійської армії з 2003 до 2008 року, наголосив, що "здивований", чому Австралія не хоче надавати Україні Abrams.
"Хоча ми знімаємо їх з озброєння, це дуже надійний танк, він повинен був добре обслуговуватися, до нього є запасні частини… Ми повинні завантажити їх на корабель і переправити туди", — сказав він.
Колишній високопосадовець Міноборони Австралії Майкл Шоубридж наголосив, що танки досі перебувають "у гарній формі", а посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, у ЗСУ "їм знайдуть хороше застосування".
Джерело: https://t.me/znua_live/167946