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Україна націоналізувала російський літак АН-140-100 вартістю майже ₴150 млн
Він належав підсанкційній російській корпорації «Ростех» та перебував на балансі московського «Авіаційного комплексу ім. Іллюшина». Цей комплекс є провідним виробником військової авіатехніки рф.
До початку повномасштабного вторгнення АН-140-100 передали українському держпідприємству «Антонов» для технічного обслуговування, згодом літак мали повернути росії.
Джерело: https://t.me/radarbay/13032