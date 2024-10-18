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Україна підписала безпекову угоду з Грецією, – Зеленський
(https://t.me/V_Zelenskiy_official/12080)
«Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі. Вона надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16», – заявив президент.
Загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх угод, зокрема з Великою Британією, Німеччиною, Францією, США, ЄС та іншими країнами.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49191