Україна посіла 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Україна на 5-му місці у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг

Це результат за рейтингом Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center), що оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. Ще у 2018-му ми були на 102-му місці — 97 позицій угору за 6 років, цифри говорять самі за себе.

Ціль Мінцифри — побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає Мінцифра, орієнтовані на користувача.

Так цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців. У Дії вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців.

У 2019-му ми мали завдання від Президента побудувати цифрову державу. Зараз маємо конкретні результати. Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн.

Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни. Не зупиняємося — поставив усій команді завдання у 2026 році бути на першому місці в рейтингу.

Джерело: https://t.me/zedigital/4920

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