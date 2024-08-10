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Україна продовжує експортувати продовольство, попри вихід росії із «зернової угоди»

Україна продовжує експортувати продовольство, попри вихід росії із «зернової угоди»

Після одностороннього виходу рф із «зернової угоди» Україна запровадила створення тимчасового морського коридору, який працює вже рік.

▶️ Україна – один з найбільших експортерів агропродукції в світі. Її експорт задовольняє передусім попит незаможних країн і є внеском у підтримку глобальної продовольчої безпеки.

▶️ російське повномасштабне вторгнення в Україну створило загрозу для глобальної продовольчої безпеки. москва вирішила грати в «голодні ігри», шантажуючи світ блокадою продовольства з України.

▶️ У 2022 році росіяни заблокували українські морські порти, через які відбувався експорт продовольства, перетворили на зону бойових дій посівні площі, атакували портову і сільськогосподарську інфраструктуру.

▶️ Спроби домовлятися з москвою, реалізуючи «Чорноморську зернову ініціативу», виявилися безуспішними. росія в односторонньому порядку вийшла з угоди і відновила атаки українських портів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40701

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