Україна продовжує експортувати продовольство, попри вихід росії із «зернової угоди»

Після одностороннього виходу рф із «зернової угоди» Україна запровадила створення тимчасового морського коридору, який працює вже рік.

▶️ Україна – один з найбільших експортерів агропродукції в світі. Її експорт задовольняє передусім попит незаможних країн і є внеском у підтримку глобальної продовольчої безпеки.

▶️ російське повномасштабне вторгнення в Україну створило загрозу для глобальної продовольчої безпеки. москва вирішила грати в «голодні ігри», шантажуючи світ блокадою продовольства з України.

▶️ У 2022 році росіяни заблокували українські морські порти, через які відбувався експорт продовольства, перетворили на зону бойових дій посівні площі, атакували портову і сільськогосподарську інфраструктуру.

▶️ Спроби домовлятися з москвою, реалізуючи «Чорноморську зернову ініціативу», виявилися безуспішними. росія в односторонньому порядку вийшла з угоди і відновила атаки українських портів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40701

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