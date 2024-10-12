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Україна стала символом незламності та сміливості
Наші громадяни борються за незалежність, за майбутнє без війни. Кожного дня українці підтверджують прагнення до миру, стабільності та європейських цінностей.
Членство в ЄС і НАТО — це не лише стратегічний крок для безпеки всього світу, а й визнання нашого бажання стати членом спільноти, де панує демократія та колективна безпека.
Наша ціль — зберегти державу, націю і здобути справедливий мир!
Більше про курс України – у документальній стрічці «Західний напрямок»:
Джерело: https://t.me/synegubov/11592