Україна стала символом незламності та сміливості

Наші громадяни борються за незалежність, за майбутнє без війни. Кожного дня українці підтверджують прагнення до миру, стабільності та європейських цінностей.

Членство в ЄС і НАТО — це не лише стратегічний крок для безпеки всього світу, а й визнання нашого бажання стати членом спільноти, де панує демократія та колективна безпека.

Наша ціль — зберегти державу, націю і здобути справедливий мир!

Більше про курс України – у документальній стрічці «Західний напрямок»:

Джерело: https://t.me/synegubov/11592

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