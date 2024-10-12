Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 106

Україна стала символом незламності та сміливості

Україна стала символом незламності та сміливості

Наші громадяни борються за незалежність, за майбутнє без війни. Кожного дня українці підтверджують прагнення до миру, стабільності та європейських цінностей.

Членство в ЄС і НАТО — це не лише стратегічний крок для безпеки всього світу, а й визнання нашого бажання стати членом спільноти, де панує демократія та колективна безпека.

Наша ціль — зберегти державу, націю і здобути справедливий мир!

Більше про курс України – у документальній стрічці «Західний напрямок»:

Джерело: https://t.me/synegubov/11592

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та ОГП домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності
Сегодня 10:23    118
ДБР затримало керівника нацпарку на Буковині під час отримання $65 тис. хабаря
Сегодня 09:57    118
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену Силам логістики ЗСУ
Сегодня 09:45    126
Народу Туркменістану варто згадати історію і всіх жертв від кремлівського імперіалізму
Сегодня 09:33    145
Корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено
Сегодня 09:21    137
Канада надасть Україні $300 мільйонів додаткового пільгового кредиту
Сегодня 09:09    106
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 12 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:06    117
Сьогодні День військового капелана
Сегодня 09:04    129
Харківщина, 12 жовтня.
Сегодня 08:55    113
СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині
Сегодня 08:47    127
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 