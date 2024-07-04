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Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року — Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.

"Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої Угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований. Лібералізація перевезень допоможе Україні не лише збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватись у європейську та світову транспортну систему. Слідом за продовженням "транспортного безвізу" між Україною та ЄС, продовжуємо спрощувати логістичні маршрути для наших перевізників з іншими країнами. Для бізнесу — це можливості розвитку, а для держави — збільшення експорту та економічного зростання", — заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Джерело: https://t.me/znua_live/155759

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