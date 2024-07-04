Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року — Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження "транспортного безвізу" з Норвегією.

"Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої Угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований. Лібералізація перевезень допоможе Україні не лише збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватись у європейську та світову транспортну систему. Слідом за продовженням "транспортного безвізу" між Україною та ЄС, продовжуємо спрощувати логістичні маршрути для наших перевізників з іншими країнами. Для бізнесу — це можливості розвитку, а для держави — збільшення експорту та економічного зростання", — заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Джерело: https://t.me/znua_live/155759

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