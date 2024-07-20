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Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України

Міністри оборони України та Великої Британії, Рустем Умєров та Джон Гілі, підписали рамкову угоду, що забезпечує фінансову підтримку для закупівлі сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони за стандартами НАТО.

«Ця угода знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, перш за все — у сфері протиповітряної оборони»,

— зазначив Рустем Умєров.

Кредит надається на 15 років з можливістю продовження та вигідною відсотковою ставкою. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюватиметься спільною комісією з представників обох урядів.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15679

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