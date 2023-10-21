Україна взяла арештовані гроші банків рф для виплати компенсацій за зруйноване житло

Для виплати українцям компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло використовувалися також і арештовані кошти російських банків, що працювали в Україні, про це розповіла Олена Шуляк.

Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, серед іншого і на виплату компенсацій українцям.

Джерело: @liganet

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