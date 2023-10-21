Сегодня 11:32
Просмотров: 82
Україна взяла арештовані гроші банків рф для виплати компенсацій за зруйноване житло
Для виплати українцям компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло використовувалися також і арештовані кошти російських банків, що працювали в Україні, про це розповіла Олена Шуляк.
Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, серед іншого і на виплату компенсацій українцям.
Джерело: @liganet