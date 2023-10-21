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Україна взяла арештовані гроші банків рф для виплати компенсацій за зруйноване житло

Україна взяла арештовані гроші банків рф для виплати компенсацій за зруйноване житло

Для виплати українцям компенсацій за зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій житло використовувалися також і арештовані кошти російських банків, що працювали в Україні, про це розповіла Олена Шуляк.

Шуляк сподівається, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, серед іншого і на виплату компенсацій українцям.

Джерело: @liganet

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