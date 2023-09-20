Україна успішно відстоює свою позицію на полі бою, переможе і у правовому

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна позиватиметься у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які всупереч рішенню Європейської комісії запровадили національну заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

▶️ Європейська комісія підтримала Україну. Та ухвалила рішення про скасування мораторію на імпорт української агропродукції.

▶️ Одностороннє рішення трьох країн (Польщі, Словаччини та Угорщини) є порушенням міжнародних зобов’язань цих країн перед ЄС та Україною.

▶️ Словаччина, Угорщина та Польща не просто мають зобов'язання перед ЄС у сфері сільськогосподарської політики – фермери цих країн отримують значні дотації від ЄС.

▶️ Рішення Польщі та Словаччини – популістські, адже спрямовані передусім на завоювання підтримки електорату напередодні виборів восени 2023 року. Позиція Угорщини, на жаль, є вже традиційно антиукраїнською.

▶️ Джерело конфлікту – в порушенні традиційних механізмів українського сільськогосподарського експорту через російську морську блокаду. Тож вирішувати проблему слід шляхом спільної протидії агресії рф.

▶️ Україна цінує партнерство і величезну допомогу, яку отримує завдяки Польщі та Словаччини під час війни. І не прагне до конфронтації. Тому арбітраж СОТ є найбільш цивілізованим шляхом вирішення суперечки.

Джерело: https://t.me/spravdi/33480

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