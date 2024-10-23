Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 102

Українці не відчувають неприязні одне до одного незалежно від мови спілкування, місця проживання та факту служби в ЗСУ

Українці не відчувають неприязні одне до одного незалежно від мови спілкування, місця проживання та факту служби в ЗСУ

Дослідження ОПОРИ «(Ро)зʼєднані: Поляризація в українському суспільстві»

Опитаним респондентам запропонували оцінити людину з наборами різних характеристик і досвідів, таких як конфесійна належність, участь у військових діях, мова спілкування, факт переміщення та споживання російського контенту.

Жодна окрема характеристика не викликала серед опитаних яскраво виражених негативних чи позитивних реакцій і не сприяла більшому дистанціюванню від описаних персонажів. Втім, якщо збігаються кілька негативних характеристик, прихильність до людини зменшується.

Помітно гірше опитані ставляться до людини, яка не розірвала звʼязків з російським інформаційним простором (незалежно від того, що саме вона дивиться: російські новини, розважальний контент чи російську опозицію) та ухиляється від військової служби. Її оцінюють значно гірше, ніж тих, хто має чітко виражену українськоцентричну позицію.

«Ми також тестували ставлення респондентів до протилежних груп людей, зокрема через соціальну дистанцію, неприязнь і жорстокість. Найбільшою є відстань між представниками ПЦУ та УГКЦ і представниками УПЦ МП, а найменшою — між українцями за кордоном і тими, хто залишився в Україні», — зазначає аналітикиня ОПОРИ Анастасія Романюк.

● Дослідження виявило цікавий факт: українці, які виїхали за кордон унаслідок війни, схильні вважати, що українці, які не виїжджали, їх засуджують, і навпаки. Однак, згідно з опитуванням, ці протилежні групи готові взаємодіяти між собою та оцінюють одне одного досить нейтрально.

● Між українцями, які проживали на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій, і тих, хто не має такого досвіду, соціальна дистанція теж невелика. Втім, люди без досвіду окупації та проживання в зоні бойових дій дещо більше дистанційовані та менш готові взаємодіяти з тими, хто такий досвід мав.

● Соціальна дистанція між військовими і цивільним невелика, однак військові та їхні родини більш дистанційовані щодо цивільних. Неприязнь цих груп одна до одної також незначна, однак серед військових та їхніх родин неприязнь до цивільних трохи вища.

● Між російськомовними та українськомовними соціальна дистанція незначна, тобто вони готові взаємодіяти одне з одним. Утім, українськомовні дещо більш дистанційовані щодо російськомовних, а російськомовні скептичні щодо того, щоб дружити з тими, хто розмовляє переважно українською.

● Представники ПЦУ та УГКЦ помітно соціально дистанційовані від представників УПЦ МП (тобто менш готові з ними взаємодіяти), а останні декларують краще ставлення до ПЦУ і греко-католиків. Неприязнь також помітно вища серед ПЦУ й греко-католиків відносно УПЦ МП, ніж серед останніх до парафіян ПЦУ й УГКЦ.

Жорстокість не притаманна усім вищезазначеним групам, лише деякі з них зазначали, що отримують задоволення, коли протилежну групу "ставлять на місце".

Джерело: https://t.me/znua_live/173038

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як Україна втратила мільярд. Російський бізнес відійшов у приватні руки, попри санкції
Сегодня 10:42    116
23 жовтня 1545 року українські козаки на 32 човнах-чайках захопили турецьку фортецю Ачи-Кале (Очаків) іїї
Сегодня 10:15    103
Фонд гарантування продає активи 11 банків на майже 3 мільярди
Сегодня 09:50    112
Важкі метали, вибухові речовини та отрутохімікати – військові екологи проаналізували ґрунт на деокупованих територіях Миколаївщини
Сегодня 09:26    107
За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, - Василь Малюк
Сегодня 09:08    118
«Ядерна сенсація» Юліана Рьопке
Сегодня 09:03    147
У МЗС Китаю відмовилися коментувати повідомлення про участь військових КНДР у війні на боці рф
Сегодня 08:52    129
В Одесі під час тривоги померла 13-річна дівчинка — обласна поліція
Сегодня 08:42    150
Харківщина, 23 жовтня
Сегодня 08:40    110
СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США і російський паспорт її сина
Сегодня 08:31    105
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 