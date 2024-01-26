Українці завжди билися дуже круто, ― розвідник Вікінг

Вікінг ― командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МО України “Кракен”.

У розмові для проекту “Зе Інтерв’юер” воїн розповів про свій бойовий шлях, описав епізоди оборони Харкова та бої за звільнення області від російських окупантів.

“Там було все ― авіабомби, гелікоптери, літаки, всі калібри артилерії, і прямий стрілецький бій”, ― пригадав Вікінг битву за Вільхівку.

Також воїн поділився думками про актуальні питання російсько-української війни, зокрема про мобілізацію.

“Справа не у мобілізації, а в підготовці [новобранців]”, ― наголосив він.

Також він додав, що ефективність військового залежить від комплексу факторів.

“Ти будеш нормальним бойовим дієвим військовим, коли в тебе зійдеться фарт, твої навички, тобто твої знання на професійному рівні, а також самоконтроль. Коли це все “одружиться”, в одному котлі перевариться, тоді це буде працювати”, ― сказав Вікінг.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»