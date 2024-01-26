Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 90

Українці завжди билися дуже круто, ― розвідник Вікінг

Українці завжди билися дуже круто, ― розвідник Вікінг

Вікінг ― командир саперної служби спецпідрозділу ГУР МО України “Кракен”.

У розмові для проекту “Зе Інтерв’юер” воїн розповів про свій бойовий шлях, описав епізоди оборони Харкова та бої за звільнення області від російських окупантів.

“Там було все ― авіабомби, гелікоптери, літаки, всі калібри артилерії, і прямий стрілецький бій”, ― пригадав Вікінг битву за Вільхівку.

Також воїн поділився думками про актуальні питання російсько-української війни, зокрема про мобілізацію.

“Справа не у мобілізації, а в підготовці [новобранців]”, ― наголосив він.

Також він додав, що ефективність військового залежить від комплексу факторів.

“Ти будеш нормальним бойовим дієвим військовим, коли в тебе зійдеться фарт, твої навички, тобто твої знання на професійному рівні, а також самоконтроль. Коли це все “одружиться”, в одному котлі перевариться, тоді це буде працювати”, ― сказав Вікінг.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«В Україні загинув італійський підполковник». Це – фейк
Сегодня 10:14    55
СБУ та Нацполіція знешкодили злочинну організацію, яка торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС
Сегодня 09:50    69
Як росія бреше про падіння Іл-76 у бєлгородській області
Сегодня 09:38    84
Україна та Єврокомісія починають роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права і реформи держуправління
Сегодня 09:27    66
У Німеччині вперше від часів завершення Холодної війни представлять оперативний план оборони — агенція DPA
Сегодня 09:15    70
Євросоюз та Литва виділили €15,5 мільйона на бомбосховища для шкіл в Україні
Сегодня 08:54    78
Харківщина, 26 січня
Сегодня 08:26    109
У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України
Сегодня 08:11    130
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно
Сегодня 08:06    91
Кожен десятий ФОП у Польщі торік засновували українці – ЗМІ
Сегодня 08:01    95
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 