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Українцям платитимуть гроші за повернення в Україну
Парламентська Асамблея Ради Європи проголосувала за відповідне рішення, — віцепрезидент Комітету ПАРЄ, народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", — заявив Гончаренко.
Ще одним рішенням ПАРЄ змусив країни Європи надати негайний пріоритет забезпеченню викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах.
Джерело: https://t.me/znua_live/154844