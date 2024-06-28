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Українцям платитимуть гроші за повернення в Україну

Українцям платитимуть гроші за повернення в Україну

Парламентська Асамблея Ради Європи проголосувала за відповідне рішення, — віцепрезидент Комітету ПАРЄ, народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Тобто після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн", — заявив Гончаренко.

Ще одним рішенням ПАРЄ змусив країни Європи надати негайний пріоритет забезпеченню викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах.

Джерело: https://t.me/znua_live/154844

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