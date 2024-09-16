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Українські FPV-дрони-перехоплювачі полюють на російські розвідувальні дрони

Українські FPV-дрони-перехоплювачі полюють на російські розвідувальні дрони

В 3,5 рази більше знищених російських дронів за 1,5 місяці цього року у порівнянні з таким же періодом 2023 року. В чому справа? Розповідаємо про цікаву і результативну тактику ЗСУ.

Українські FPV-дрони-перехоплювачі полюють на російські розвідувальні дрони. ЗСУ буквально збивають одні дрони за допомогою інших. Це одна з причин того, чому росія зараз втрачає значно більше БПЛА, ніж раніше.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4039

Новости портала «Весь Харьков»

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