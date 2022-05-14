Українські поїзди почали возити більше вантажів: найбільше зростання – у перевезенні зерна

● У перші дні повномасштабного вторгнення залізниця перевозила 150 тисяч тонн на добу, а від початку травня – 300-310 тисяч тонн, повідомили в Укрзалізниці.

● Найбільше зростання зафіксували у перевезенні зерна – плюс 86%. Крім цього, удвічі зросли показники перевезень будівельних матеріалів.

«Українська залізниця готова до переорієнтації перевезень з портів півдня України до західних переходів з країнами ЄС.

На жаль, сусідні країни не були готові до таких обсягів, але робота триває, й обсяги будуть збільшуватися», – прокоментував голова правління компанії Олександр Камишін.

Источник: https://t.me/spravdi/8158

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