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Український голос у Європарламенті має придушити п'яту колону кремля в ЄС

Український голос у Європарламенті має придушити пяту колону кремля в ЄС

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Станом на кінець жовтня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,24 млн українців. Звісно, вони не отримали виборчого права в Європі.

Але серед громадян країн ЄС є ті, хто народився в Україні, або мають українське коріння, й балотуються до Європарламенту.

Наприклад, у Німеччині це Ольга Дуб-Бюссеншутт. Вона розповіла «Голосу Америки», що «тут, звісно, ніхто не вважає, що зараз буде російський наступ на Берлін чи Мюнхен. Але п’ята колона москви активно працює на дестабілізацію ситуації в ФРН і ЄС, щоб послабити підтримку України».

Джерело: https://t.me/spravdi/38897

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